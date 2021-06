Polêmicas e acusações marcam um mês da morte de MC Kevin

publicidade

Durante o tempo em que esteve na ativa cumprindo agenda profissional, MC Kevin inspirou o público com músicas, palavras e o estilo de vida dele. No entanto, passado um mês da morte do funkeiro, o que norteia o noticiário são polêmicas e acusações sobre herança familiar, investigação policial de joia desaparecida e até manipulação de documentos.

O R7 listou fatos que aconteceram desde o dia 16 de maio, quando o cantor caiu do 5º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro e morreu.

Sumiço de aliança

No dia seguinte à morte do cantor, a família do músico tornou público o desaparecimento da aliança de noivado de MC Kevin, uma joia avaliada em R$ 25 mil. De acordo com amigos que estavam com o cantor na hora do acidente, a peça estava no dedo de Kevin no momento da queda. Em entrevista recente ao R7, o empresário do funkeiro, Angelo Canuto, disse que joia desapareceu após o corpo do cantor ser levado para o IML (Intituto Médico Legal).

"Esperemos que quem achou devolva, pois tem um valor simbólico muito grande para a família. Não é um valor econômino. [A entrega] pode ser de forma anônima, mesmo. Pode ter sido um fã, que de repente quis usar como uma lembrança. Não vamos considerar que isso possa ser um furto ou coisa assim. A gente vai entender perfeitamente. Se puder devolver para a família, agradeço, porque tem um valor sentimental muito forte", pediu o empresário.

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, desmentiu o empresário nas redes sociais dizendo que a aliança de Kevin pertencia a ela. "Eu jurei que não ia comentar mais nada disso na internet, mas não tenho um minuto de paz. Até pessoas que sequer estavam convivendo comigo e Kevin, até a data do acontecido está dando entrevista. Falando que eu não era mulher de fato. E a minha aliança? Que comprei, paguei. Quem pagou fui eu. Por isso fiz o boletim de ocorrência. Porque não é pelo valor financeiro, é o sentimental. As pessoas estão dizendo que não vão achar. Mas vou até o fim para serem responsabilizadas", desabafou Deolane.

Episódio de agressão

Em entrevista exclusiva ao repórter Roberto Cabrini, da Record TV, Deolane confirmou que havia dado um tapa na cara de Bianca Domingues, acompanhante de luxo que estava com MC Kevin na hora do acidente. A agressão aconteceu no dia em que as duas foram prestar depoimento à polícia. Elias Fontenelle, o MC VK, amigo do cantor, que também estava no quarto de hotel no momento do ocorrido, da mesma forma prestou depoimento.

"Eu dei um tapa na cara dela porque eu vi ela e o VK cochichando. Na verdade, eu queria bater no Victor [Elias Fontenelle, o MC VK], mas quando eu vi ela fazendo isso eu dei um tapa na cara dela e minhas irmãs me retiraram do local", explicou a viúva de Mc Kevin.

Questionamento sobre estado civil

Deolane Bezerra se identificou como noiva de MC Kevin quando prestou depoimento à polícia civil do Rio de Janeiro, no dia seguinte à morte do cantor. A declaração levantou questionamentos sobre o estado civil deles, já que o casal, na ocasião, há menos de um mês, anunciou um casamento com direito a fotos de uma celebração em Tulum, no México.

Kevin e Deolane se consideravam casados. A celebração, no entanto, teve valor mais simbólico do que oficial. No papel, eles não chegaram a se casar. A mãe do artista, Valquiria Nascimento, inclusive, afirmou a um programa de TV que Deolane era, na verdade, noiva do artista.

Selfie após morte do cantor

Ellen Bueno, irmã do funkeiro, também teve o nome exposto na mídia. Isso porque, ele foi alvo de críticas de internautas por publicar uma selfie nas redes sociais um dia após a morte do cantor. "Qual o nexo? Só porque postei uma foto? Só porque não 'chorei' durante entrevista? Uma foto não define o que eu sinto, não define a dor que estou sentindo, não define o aperto no coração que estou sentindo", disse a jovem de 15 anos.

Ellen ainda mostrou uma das mensagens que recebeu, em que o seguidor dizia: "Sinceramente, faz como outros MCs que estão tendo senso e estão 7 dias de luto. Nenhum deles saiu colocando foto plena depois de uma morte ou saiu comemorando a fama. Tenha senso, ele é seu irmão".

A jovem então respondeu ao comentário: "Cada um é cada um, né? Cada um posta o que quer. Nunca, nunca na minha vida postei foto chorando, a não ser no 'melhores amigos'. Não é hoje que vou postar todo dia. A tristeza está em mim e não em uma foto".

Herança, choro e ataque de haters

Evelin Gusmão, mãe da filha de MC Kevin, Soraia, de apenas 5 anos, apareceu no Instagram chorando e dizendo que está recebendo ataques devido à herança que o funkeiro deixou para a menina. De acordo com a família do cantor, Soraia será a única herdeira a receber os bens deixados pelo artista.

Em vídeo, Evelin desabafou. "Eu não recebi nada de ninguém, nem 100 reais. Eu nunca precisei me aproveitar da fama do Kevin. Para de querer vir me atacar e atacar a minha família. Para de falar que eu vou ser roubada. Isso é desrespeitoso.... Eu estou na luta também, tenho que pagar aluguel. Eu nunca me aproveitei de nada, nunca postei ele em nada, porque eu sempre batalhei".

Na ocasião, Evelin disse ainda que a única exigência que fazia ao Kevin era a respeito da pensão da filha, que mora com ela. Ainda aos prantos, a ex de Kevin afirmou que o processo da partilha dos bens está na Justiça e que ela recebeu apenas um carro. "De resto, está tudo na Justiça. Então, parem de falar o que vocês não sabem. Antes, eu ganhava 2 mil reais de pensão e só ganhava isso porque aumentava a cada ano. Como não vou mais ganhar esse dinheiro, eu tenho que trabalhar", completou.

Surpresa programada ou manipulação?

Deolane Bezerra recebeu uma surpresa especial de Dia dos Namorados, no último sábado (12). A viúva de MC Kevin ganhou um carro de som com mensagem romântica e uma carta escrita pelo funkeiro. A surpresa, segundo ela, teria sido programada pelo cantor antes de morrer. Mas, ao publicar fotos e vídeos da surpresa nas redes sociais, Deolane teria recebido mensagens de internautas alegando que a cena teria sido forjada por ela mesma ou que teria sido programada por outra pessoa.



No Instagram, ela rebateu e mostrou um print da mesma declaração enviada pelo funkeiro para a empresa do carro de som: "Para os que duvidaram, está aí a mensagem que meu amor deixou. Nunca duvidei, sei exatamente as palavras que ele falava".