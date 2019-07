Porto Alegre recebe a 9ª edição da Jazz Week

publicidade

Porto Alegre recebe, a partir desta terça-feira até 14 de julho, a 9ª edição da Jazz Week. Com a proposta de homenagear o estilo musical, o evento irá reunir artistas consagrados e novos nomes da cena no London Pub & Bistrô (rua José do Patrocínio, 964).

A programação do evento busca traduzir o atual momento da cena jazz na cidade, com músicos de várias gerações, alguns já bastante conhecidos pelo público e outros com um tempo mais curto de estrada, mas com uma enorme versatilidade. "A ideia é que o público viva esta experiência do início ao fim. Sendo recebido com este clima mais intimista, em um espaço aconchegante", salientou Toni Missel, proprietário do espaço.

Os ingressos podem ser adquiridos na hora e no local por valores que vão de R$15 a R$25. É recomendável a reserva de mesas para o evento. O interessado pode entrar em contato através do telefone/WhatsApp: 51 98233-7037

Confira a programação:

Terça-feira, 9 - 5P Jazz

Quarta-feira, 10 - Gypsy Jazz com Trio do Sul Manouche

Quinta-feira, 11 - Julio "Chumbinho" Herrlein Quarteto

Sexta-feira, 12 - Cristian Sperandir Quinteto

Sábado, 13 - Kula Jazz

Domingo, 14 - Tributo Nina Simone com Stefany Kaipper e banda