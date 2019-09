Porto Alegre recebe aulas e shows de tango argentino

publicidade

Porto Alegre recebe, neste final de semana, uma imersão no tango argentino. O Tango Sur trará mestres e bailarinos da Argentina para show-bailes e aulas para os amantes do ritmo de 20 a 23 de setembro.

As aulas vão ocorrer na Sociedade 25 de Julho (rua Germano Petersen, 250, Higienópolis), entre 13h30min e 18h, com as professoras argentinas Dana Zampiere e Mariana Soler, além dos professores brasileiros Fabrício Alves, Alexandra Kirinus e Edson Nunes.

Segundo idealizador do evento, o professor e bailarino Fabrício Alves, o propósito do Tango Sur é promover contato e conhecimento corporal através da dança por meio de formatos lúdicos e de forma sensorial, usando elásticos, bola de tênis e cabos de vassoura. "Podemos chamar esta técnica de Perceptango", definiu Fabrício.

A programação de aulas será dividida em níveis de conhecimento dos alunos, sendo que não é necessário saber dançar tango para participar do evento.

O pacote com nove aulas práticas custa R$ 520 e garante a entrada para dois bailes (na sexta e sábado). A compra pode ser feita diretamente na Sociedade 25 de Julho.