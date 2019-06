Porto Alegre recebe exposição “De Stonewall ao Nuances: 50 anos de Ação”

publicidade

Porto Alegre recebe na próxima semana a exposição “De Stonewall ao Nuances: 50 anos de Ação” no primeiro andar do Memorial do Rio Grande do Sul (rua 7 de Setembro, 1020). A abertura ocorre na próxima terça-feira, com horário de visitação das 10h às 18h durante a semana, e domingos e feriados, das 13h às 17h. A mostra segue em cartaz até 14 de julho, com entrada franca.

A exposição celebra os 50 anos da Revolta de Stonewall, iniciada em 28 de junho de 1969 em Nova Iorque, no Bar Stonewall Inn - um dos poucos espaços de socialização LGBTI+ na época. O conflito entre clientes e a polícia durou três dias e repercutiu em grande escala, tornando-se referência mundial na luta pela livre expressão sexual.

A mostra comemora também os 28 anos da ONG Nuances - Grupo Pela Livre Expressão Sexual -, pioneiro na conquista de direitos sociais e civis e no estabelecimento de uma legislação de combate à LGBTfobia, cuja atuação é referência nacional.

O evento é realizado pelo Nuances em parceria com o Laboratório de Criação Museográfica (CRIAMUS), do curso de museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Breve Histórico

No Brasil, o jornal Lampião da Esquina (1978) foi o primeiro veículo a dar voz aos LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Intersexuais e toda e qualquer outra pessoa que se identifique com o espectro LGBT), inspirando vários grupos que lutam contra o preconceito e a homofobia, como é o caso do Nuances.

Criado em 1991, na Casa do Estudante Universitário da Ufrgs, o grupo tem participação nas áreas da saúde, cultura, educação e direitos humanos. Conhecido como um espaço de reflexão e de atuação na construção de uma sociedade democrática, na valorização e no respeito à diversidade.