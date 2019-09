Porto Alegre recebe festival de música folk em outubro

publicidade

A partir deste ano, um novo festival de música passa a integrar a agenda cultural de Porto Alegre. O Folk In Concert, idealizado pela Branco Produções, promete reunir grupos e artistas internacionais e de diferentes regiões do país em noites descontraídas com shows e vendas de produtos ligados à temática folk. A primeira edição do evento acontece no dia 20 de outubro, às 19h, no Teatro do Bourbon Country. Os ingressos estão disponíveis pela Uhuu.

A edição de estreia já tem suas atrações confirmadas. O duo paulista Olam Ein Sof deve abrir o palco apresentando composições inspiradas na música medieval, renascentista, folk e mitologias diversas; o quarteto de gaúchos do Bando Celta levará ao público uma apresentação repleta de cores e sonoridades, unindo a música celta ao novo folk; e a banda mineira Tuatha De Danann, da cidade de Varginha, assume os microfones trazendo harmonias com base no heavy metal e na música celta.