Porto Alegre recebe sessão com debate do filme "Espero Tua (Re)volta

Porto Alegre recebe na terça-feira, 20, uma sessão com debate sobre o filme "Espero Tua (Re)volta", de Eliza Capai. A exibição ocorre às 19h, no Cine Bancários (rua Gen. Câmara, 424, Centro Histórico), e tem entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos 30 minutos antes da sessão.

O encontro será mediado pelo cineasta e professor da Unisinos Milton do Prado, que contará com as presenças dos estudantes Renê Loreno e Januária Tinoco.

"Espero Tua (Re)volta" acompanha as lutas estudantis desde as marchas de 2013 até a vitória do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Inspirada pela linguagem do próprio movimento, o filme é conduzido pela locução de três estudantes, representantes de eixos centrais da luta, que disputam a narrativa, explicitando conflitos do movimento e evidenciando sua complexidade.

