Porto Alegre recebe shows de Maroon 5, KISS e Metallica

publicidade

Porto Alegre integra o roteiro de três turnês internacionais. A banda Maroon 5 mostra canções de seu disco "Jordi" no dia 6 de abril, no Centro de Eventos da Fiergs. Em seguida, no dia 26 de abril, a banda KISS vem com o show 'End of The Road Tour". Em maio, dia 5, a banda Metallica apresenta a turnê 'Worldwired Tour'.

Maroon 5 – dia 6 de abril

A banda Maroon 5 faz show em Porto Alegre, no dia 6 de abril, no Centro de Eventos FIERGS. Asua turnê pela América Latina inclui apresentação também em São Paulo, no dia 5 de abril, no Allianz Parque.

A turnê pela América Latina ainda conta com apresentações na República Dominicana, Porto Rico, México, Argentina, Paraguai, e Costa Rica. Os shows fazem parte da primeira viagem internacional do Marron 5 após o lançamento do álbum "Jordi".

KISS - dia 26 de abril foto Gustavo Fidanza / AFP / CP Memória

Após dois adiamentos, os titãs do rock chegam ao Brasil para shows em abril. Em Porto Alegre (dia 26), Curitiba (dia 28), São Paulo (dia 30) e, em maio, em Ribeirão Preto (dia 1º). Em Porto Alegre, será na Arena do Grêmio. A aquisição dos ingressos pode ser feita por meio do site Uhuu.

Esta será a terceira apresentação do Kiss em Porto Alegre, por onde passou em 1999 e 2012. Desta vez, o grupo vem com o show da 'End of The Road Tour'.

Metallica - dia 5 de maio

A banda Metallica retorna ao Brasil para um primeiro show na capital gaúcha, no dia 5 de maio, na Fiergs (Assis Brasil, 8787). Em seguida, seguem para Curitiba ( dia 7), São Paulo ( dia 10) e Belo Horizonte ( dia 12). A turnê “Worldwired Tour” deveria ter acontecido em 2020 se não fosse pela pandemia de Covid-19.

Esta será a terceira vez que o Metallica se apresenta em Porto Alegre.