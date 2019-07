Porto Alegre vai receber exposição sobre carreira de Sandy e Junior

publicidade

Porto Alegre irá receber a "Sandy e Junior Experience" como parte das ações de comemoração aos 30 anos de carreira da dupla. A exposição será no BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300) e irá contar com itens importantes da trajetória musical dos irmãos. A data da inauguração ainda não foi confirmada pelo local.

Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro receberão a estrutura completa da exposição, onde terá figurinos, prêmios, instrumentos e até cartas de fãs, conforme informou Sandy em seu Instagram.

• Sandy & Junior lançam box com 16 álbuns da carreira

A mostra também será montada nas outras cidades que receberão os shows da turnê "Nossa História", mas em uma versão menor.

O show da dupla ocorre em Porto Alegre, no dia 21 de setembro, na Arena do Grêmio (avenida Padre Leopoldo Brentano, 110). Ainda restam ingressos para venda no site Ingresso Rápido, por valores entre R$ 170 e R$ 240.