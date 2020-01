Porto Verão Alegre 2020 inicia nesta quarta com nove atrações

publicidade

Nove produções abrem hoje o Porto Verão Alegre, que promete ser o maior já realizado até agora, conforme seus idealizadores, Zé Victor Castiel e Rogério Beretta. Além de 19 espaços na capital gaúcha e um em Canoas, o festival também acontecerá em Farroupilha, Lajeado e Santa Cruz do Sul. Serão 147 espetáculos, que podem ser conferidos no site da iniciativa.

As comédias ganham destaque, em especial nestes primeiros dias, em montagens como “Causos do Coronel - a Comédia Gaúcha”, em cartaz hoje e na quinta, às 21h, no Teatro da Santa Casa (Independência, 75). Uma celebração à cultura gaúcha, dirigida por Cláudio Levitan, traz causos e canções do escritor e poeta Luiz Coronel e se passa em um bolicho campeiro.

Já Antônio Carlos Falcão assina o roteiro, direção e protagonismo de “A Doce Bárbara – Maria Bethânia e Banda”, hoje e amanhã, 20h, na Sala Álvaro Moreyra (Erico Verissimo, 307). Cantando e contando sua história, a “Maria Bethânia gaúcha” dá início a sua saga, brincando com o mito e a imagem poderosa da cantora baiana e de nossos ídolos.

Quem também faz parte do Porto Verão Alegre é o humorista Diogo Almeida que trabalha com stand up comedy, nas quartas de janeiro, no Comedy Clube (Rua 24 de Outubro, 1454). Além de falar do cotidiano em geral, um dos seus temas favoritos são professores. Fernando Waschburger, Evelise Waschburger, Nito Padilha e Tonda Pecoits, por sua vez, integram o elenco de “Enfim, Nós!”, que está hoje e sábado, às 20h, no Bar do Nito (Lucas de Oliveira, 105). Cenas divertidas, escritas por Arthur José Pinto, falam dos amores e desamores de uma mulher, embaladas por temas da Música brasileira, executadas ao vivo, em um clima de boteco.

Já celebrando 15 anos de trajetória, “Como Emagrecer Fazendo Sexo”, de/com Cláudio Benevenga, estará hoje e amanhã, 20h, no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665). A peça aborda de forma divertida e bem humorada um dos mais novos e revolucionários tratamentos de emagrecimento, uma dieta que une o útil ao agradável, quanto mais se come, mais necessidade de fazer sexo.