Power Couple Brasil 6: Michele e Bruno Passa são eliminados com 22,20% dos votos

O Power Couple Brasil 6 chegou ao fim para Michele Passa e Bruno Passa. O casal foi eliminado da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (30) com 22,20% dos votos. Eles perderam a disputa contra Brenda e Matheus e Eliza e Hadballa pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com.

Michele e Passa assumiram o terceiro banquinho após serem os mais votados pela Mansão, com quatro votos. O poder especial do Casal Power afetou os rumos do jogo, já que Luana e Hadad imunizaram Karol e Mussunzinho.

Já Eliza e Hadballa foram vetados por Karol e Mussunzinho da Prova dos Casais e, com isso, caíram direto na berlinda. Brenda e Matheus amargaram o segundo posto por acumularem o menor saldo do ciclo, com nada na conta.

O casal Passa teve uma trajetória marcada por alto astral e amizades. Mantendo bom relacionamento com a maioria dos participantes, Michele e Bruno se tornaram os conselheiros dos casais da Mansão Power, sempre dispostos a ouvir e ajudar, fosse sobre jogo ou a vida pessoal de cada um.

Com uma personalidade mais calma, o casal se mostrava mais tranquilo, o que nunca os impediu de curtir para valer as festas e até mesmo de tretar! O maior desintendimento do casal foi com Adryana e Albert. Durante uma formação de DR, após receber o voto de Michele e Bruno, a cantora confrontou a decisão deles e a treta rolou solta!

No decorrer do programa, Michele, sempre tentou conversar com quem sentia que precisava resolver alguma questão. Já seu marido, mesmo um pouco mais esquentado, nunca fugiu do diálogo também! E muito menos, de pedir desculpas quando necessário.



Sempre muito bons de prova, eles conquistaram o tão sonhado título de Casal Power após vencerem a Prova dos Casais.



Michele e Passa também já escaparam por pouco de irem para a DR! Na época, Ivy e Nandinho, com o poder do Casal Power, escolheram salvá-los da berlinda e, o próprio casal salvo deveria escolher outro em seu lugar. Gabi e Cartolouco foram os indicados para ocupar os banquinhos.

Agora, pela primeira vez, Michele e Passa foram para a formação de DR, mas pela escolha do público, não retornaram ao jogo. Infelizmente, eles não tiveram a preferência e foram eliminados na noite desta quinta-feira (30).

Sob o comando de Adriane Galisteu, o Power Couple Brasil 6 vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45; e aos sábados, às 22h30, na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e fique por dentro de tudo o que rola no reality de casais.