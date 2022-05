Power Couple Brasil estreia nesta segunda-feira

publicidade

O reality show de casais “Power Couple Brasil 6” começa sua nova temporada, nesta segunda-feira, dia 2, a partir das 22h45min, na Record TV. Treze casais disputam prêmios que podem ultrapassar o valor de R$ 1 milhão nesta sexta edição. A exibição é de segundas-feiras a sábados, sob o comando de Adriane Galisteu.

Ao longo de três meses de confinamento, os casais de diferentes perfis e áreas de atuação vão enfrentar desafios de convivência diária e de provas envolvendo os maridos e as esposas. “O público pode esperar muita diversão, emoção e confusão, porque ‘Quebra Power’ a gente tem à vontade para dar e vender”, diz Galisteu.

Galisteu adianta que a primeira semana será intensa, com atividades que vão colocar os casais no ‘fogo’ da competição. Haverá a distribuição dos quartos de acordo com a personalidade dos participantes. Para complicar, esta edição contará somente com dez quartos, sendo necessário que alguns casais se revezem entre duas salas e uma barraca.

Rodrigo Carelli, diretor de núcleo de realities da Record TV, diz que as atividades do programa colaboram para revelar a real personalidade dos participantes. Carelli promete muito amor e pouca paz. Para Galisteu, o momento da sala de aposta é quando o casal mostra que tem afinidade e se conhece.

Confira os 13 casais participantes:

Erika Dias (Administradora, 36 anos) e Dinei (Ex-jogador, 51 anos)

Karoline Menezes (Empresária, 26 anos, e Mussunzinho (ator, 28 anos)

Andreia Andrade (Empresária 50 anos) e Nahim (artista, 69 anos)

Anne Duarte (Marketing de relacionamento, 29 anos) e Pe Lanza (Músico, 29 anos)

Gabi Augusto (Empresária, 27 anos) e Cartolouco (jornalista, 27 anos)

Adryana Ribeiro (cantora, 48 anos) e Albert Bressan (Empresário, 52 anos)

Eliza (Empresária, 33 anos) e Hadballa (Treinador de futebol, 40 anos)

Luana Andrade (modelo, 28 anos) e João Hadad (digital influencer, 28 anos)

Michele Passa (digital influencer, 37 anos) e Bruno Passa (Ocenógrafo, 35 anos)

Ivy Moraes (digital influencer, 29 anos) e Fernando Borges (modelo, 30 anos)

Daiana Araújo (cabeleireira, 33 anos) e Rodrigo Mila (DJ, 32 anos)

Baronesa (Empresária, 48 anos) e Rogério (Empresário, 45 anos)

Brenda Paixão (maquiadora, 25 anos) e Matheus Sampaio (digital influencer, 27 anos)