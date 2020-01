Premiações em Hollywood consagram "Adoráveis Mulheres","Klaus" e "1917"

publicidade

A temporada de premiações em Hollywood, nos Estados Unidos, contou com cinco eventos diferentes nesse sábado.

Além do prêmio do Sindicato dos Diretores, no qual Sam Mendes saiu vitorioso com o filme "1917", o Annie Awards, dedicado a Animações, anunciou os vencedores deste ano, assim como o Sindicato dos Profissionais do Som (Cas), dos Diretores de Fotografia (Asc) e o USC Libraries Scripter Awards, voltado para roteiros adaptados.

A Netflix saiu premiada em 19 categorias no Annie Awads, considerado o Oscar da Animação. "Klaus" venceu nas setes categorias que foi indicado, incluindo o prêmio máximo. Além deste, "Perdi Meu Corpo" conquistou Melhor Filme Independente, "Bojack Horseman" ganhou Melhor Série Animada para o Público Geral, e as produções "Tuca & Bertie", "Carmen Sandiego" e "Love, Death & Robots" também saíram premiadas.

O Sindicato dos Profissionais do Som (Cas) entregou o principal prêmio para "Ford vs Ferrari", que também já tinha vencido o Sindicato dos Editores de Som, e premiou "Toy Story 4" na categoria de animação.

Já a premiação dos Diretores de Fotografia (Asc) consagrou o trabalho de Roger Deakins em "1917". O documentário "Honeyland" e o drama "O Farol" também foram premiados.

A diretora e roteirista de "Adoráveis Mulheres", Greta Gerwig, teve seu trabalho reconhecido pelo Scripter Awards, entregue aos melhores autores de roteiro adaptado pela biblioteca da University of Souther da Califórnia, e conquistou o principal prêmio. Na TV, Phoebe Waller-Bridge saiu vencedora pela adaptação televiva da série "Fleabag".