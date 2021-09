Premiada ilustradora do Brasil é convidada do Confraria da Ilustração

publicidade

Uma das mais importantes e premiadas ilustradoras do Brasil é a próxima convidada do “Confraria da Ilustração”. Rosinha Queiroz mostra parte de sua sensível criatividade nesta segunda-feira, dia 20, às 19h no canal do YouTube do Departamento de Difusão Cultural da Ufrgs. Com mais de uma centena de obras publicadas, com foco em literatura infantil, ela propõe trabalhos em diversas superfícies.

A ilustradora pernambucana é uma das fundadoras e coordenadoras da Usina de Imagens, recebeu distinções como o prêmio Açorianos e o prêmio Jabuti ao longo de sua trajetória. Rosinha mora em Olinda e é graduada pela Universidade Federal de Pernambuco em Arquitetura. Foi professora de Literatura Infantil por mais de dez anos em cursos de formação de leitor. Atualmente, trabalha como ilustradora e escritora, tendo publicado mais de 120 livros. Participou de importantes exposições e recebeu vários prêmios. Em 2015 criou a escola Usina de Imagens, em parceria com Anabella Lopez, de formação de ilustradores.

Confraria da Ilustração

Com o objetivo de analisar e refletir sobre a produção da ilustração nos livros infantis e juvenis de diferentes gêneros literários, aproximando a ilustração do ambiente acadêmico, a Confraria da Ilustração ocorre bimensalmente, reunindo profissionais, estudantes e público interessados em trocar conhecimentos e experiência.