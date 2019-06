Produtora confirma sequência de "Homem-Aranha no Aranhaverso"

publicidade

"Homem-Aranha no Aranhaverso" vai ganhar uma continuação. Em entrevista para o site io9, a produtora Amy Pascal confirmou que o segundo filme da animação já está em desenvolvimento. "Estamos definitivamente trabalhando em uma sequência. Vocês podem esperar outro filme", revelou a produtora.

Até o momento nenhuma informação sobre o segundo filme foi revelada. No entanto, rumores indicam que Joaquim Dos Santos, conhecido por trabalhar nas animações de "Avatar: A Lenda de Aang" e "Voltron: Legendary Defender", deve assumir a direção e David Callahan, de "Mulher-Maravilha 1984", poderá assinar o roteiro.

Vencedor na categoria de Melhor Animação do Oscar, "Homem Aranha no Aranhaverso" arrecadou 375,5 milhões de dólares em bilheteria mundial. Na trama, é acompanhada a trajetória do Homem-Aranha Miles Morales que descobre que existem diversas versões do personagem em universos paralelos.