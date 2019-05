Produzido por Roger Taylor e Brian May, "The Queen Extravaganza" toca em Porto Alegre nesta terça

publicidade

Porto Alegre recebe nesta terça-feira a turnê brasileira do "The Queen Extravaganza", a banda oficial de tributo ao Queen criada pelos integrantes originais – o icônico baterista Roger Taylor e o lendário guitarrista Brian May. O show ocorre às 21h, no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685 – Parque Farroupilha).

O grupo foi escolhido a dedo pelos próprios Roger e Brian, que selecionaram o brasileiro Alírio Netto para cantar os maiores clássicos do Queen nos palcos. "Foi um sonho sendo realizado, quando eu recebi o convite, realmente não imaginava a magnitude disso. Foi muito emocionante porque o Queen é minha banda favorita. Eu tenho estes caras como ídolos a vida inteira", afirmou o vocalista do Queen Extravaganza em entrevista ao Correio do Povo.

Além dele, integram o tributo o baixista François-Olivier Doyon (Canadá), o tecladista Darren Reeves (Reino Unido), o guitarrista Brian Gresh e o baterista Tyler Warren, os dois dos Estados Unidos.

Segundo Netto, os fãs de Porto Alegre podem aguardar algumas surpresas no show que marca a primeira turnê da banda na América do Sul. "Vai ser emocionante para todo mundo, tanto para a banda quanto para o público. Ainda mais agora que o Queen voltou com força total. A banda está muito feliz", reforçou.

"Seja você mesmo"

O show de 90 minutos apresenta mais de 20 clássicos inspirados nos maiores sucessos da banda: “Bohemian Rhapsody,” “Another One Bites the Dust,” “Crazy Little Thing Called Love,” “Under Pressure,”, "We Will Rock You/We Are the Champions", entre outros hits.

Durante o processo de criação do tributo, Netto recebeu conselhos de Roger e Brian para deixar a apresentação com a sua identidade. "Nos deixaram muito a vontade em todo o processo. Queriam que a gente usasse as músicas como ferramenta para colocar a nossa identidade em cima disso. E isso que é a música do Queen: é você fazer aquela obra um pouco sua", disse o artista que ainda citou mais uma dica importante dos ídolos: "Eu lembro que eles falaram "be yourself" (seja você mesmo, em tradução), que o resto você está pronto para fazer."

Relação com a música

Com o lançamento do filme "Bohemian Rhapsody", o cantor relatou que se sentiu inspirado com a interpretação de Rami Malek como Freddie Mercury, mas que procurou produzir uma versão mais sentimental com as canções do Queen. "Eu nunca serei este tipo de cara que vai imitar um cantor. Eu prefiro sempre "morrer" com a minha própria voz do que tentar soar como alguém que eu não sou", declarou.

"Sobre minhas relações com as músicas, obviamente tem a parte vocal, mas eu procuro criar uma intimidade com elas através das letras. Todos eles escreviam, tinham uma verdade muito grande dentro deles que, quando você transforma aquilo na sua realidade, tudo fica muito mais honesto", completou.

Além de que com este resgate histórico nos cinemas ajudou as músicas do Queen a reviverem o imaginário do público. "A música do Queen sempre foi atemporal e sempre será. Este 'boom' todo só vem coroar e mostrar qual é a importância do Queen na história. Eu acho que era isso que esta geração nova estava precisando. A banda não se prende a rótulos, transita em vários estilos musicais com maestria", disse o artista. "Mas eu fico muito feliz de poder participar desta explosão do Queen mesmo depois de quase 50 anos de banda."

Os ingressos para "The Queen Extravaganza" custam entre R$ 130 a R$ 400. A venda ocorre no site da Uhuu e nas bilheterias do Teatro Bourbon Country e Auditório Araújo Vinna.