Programação online marca o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Afro-Caribenha

A Casa de Cultura Mario Quintana celebra o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Afro-Caribenha neste 25 de julho. A programação começa, às 11h, com o lançamento do vídeo “Meu nome é Valéria”, da cantora Valéria Barcellos.

“Meu nome é Valéria”, com direção de Kevin Nicolai, destaca a presença da multiartista Valéria Barcellos em diferentes espaços da CCMQ. Ela interpreta uma música do compositor Rafael Caetano. O vídeo ainda conduz o público pela exposição individual de Valéria, “2023.3 – A Casa do Caranguejo Ermitão”, no Espaço Majestic, no térreo da centro cultural. O vídeo estará disponível no Instagram e no YouTube da CCMQ.

Às 16h, ao vivo pelo Facebook do centro cultural, será transmitida a performance de dança "Flamenco Negro", com uma mesa-redonda na qual artistas ampliam reflexões sobre o significado da data. “Tratar de temas como a influência e a diáspora negra presentes no flamenco é entender nossa própria história. Traçar esse paralelo nos permite dar luz à grande contribuição que o negro tem feito para as artes tanto no Brasil, quanto na Espanha”, afirma a diretora Ana Medeiros La Negra.

Integram o corpo de baile as bailarinas Patrícia Correa, Jemima Ruedas, Bianca Benevenutto La Negrita e Rose Correa. A direção artística é de Silvia Canarim.

O Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Afro-Caribenha, comemorado em 25 de julho pela Organização das Nações Unidas (ONU), relembra o marco de luta e resistência representado pelo encontro internacional de mulheres negras, realizado na República Dominicana, no ano de 1992. A celebração reafirma a necessidade de enfrentamento ao racismo e ao sexismo de que são vítimas as mulheres negras.

No Brasil, desde 2014, a data também é Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. Tereza de Benguela foi uma líder quilombola que resistiu à escravidão durante duas décadas, no século XVIII, lutando pela comunidade negra e indígena que vivia sob sua liderança. Em todo o país, a data propõe reflexão e fortalecimento às organizações que contemplam as diversas lutas de mulheres negras, indígenas e de comunidades tradicionais.