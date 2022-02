'Programa de Todos os Programas' entrevista Marcelo Tas em estreia da temporada 2022

publicidade

Nesta terça-feira (15), estreia a temporada 2022 do Programa de Todos os Programas, às 18h, com novidades. A atração, que estreou no ano passado com a maior parte das entrevistas realizadas a distância, volta totalmente presencial e com um cenário reformulado. Agora no estúdio, Flávio Ricco e Dani Bavoso recebem, no primeiro episódio, um convidado com uma longa trajetória em televisão: Marcelo Tas.

Ex-apresentador do CQC e atualmente no comando do Provoca, da TV Cultura, Marcelo Tas fez história na sua atual emissora com criações como o Professor Tibúrcio e Telekid, personagens marcantes do Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum. Ele também relembra os tempos do repórter fictício Ernesto Varela, responsável por tirar políticos do sério em entrevistas.

O Programa de Todos os Programas traz, a cada semana, uma conversa sobre os temas mais relevantes da televisão brasileira, com destaque também para a internet e o streaming. A cada edição, Flavio Ricco traz ainda notícias exclusivas sobre os bastidores do setor. Na temporada passada, por exemplo, a lista de participantes do reality Ilha Record foi revelada em uma edição especial.

Outro destaque são as entrevistas com personalidades da TV. Em 2021, Eliana, Milton Neves, Sabrina Sato, Adriane Galisteu, Sonia Abrão, João Kléber, Luciana Gimenez, Tom Cavalcante, Reinaldo Gottino, Carlos Alberto de Nóbrega, Ronnie Von e Roberto Cabrini foram algumas das estrelas que passaram pela atração.

O Programa de Todos os Programas é exibido todas as terças-feiras, às 18 horas, no R7.com e nas plataformas digitais do portal.