Projeto 'Ave, Tekohá' abre no Theatro São Pedro nesta terça-feira

A escritora Cleonice Bourscheid, o fotógrafo Aristóteles Bourscheid e o editor Alfredo Aquino apresentam o resultado do projeto “Ave, Tekohá”, uma jornada poética inspirada na Cosmologia Guarani. Nesta terça-feira, às 16h, será realizado o lançamento do livro de arte e poesia “Ave, Tekohá” (Edições Ardotempo, 96 páginas), no Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/nº), em Porto Alegre. A apresentação do livro é de Mariana Ianelli. Parte da renda da comercialização do livro será revertida para a Tekoá dos Mbyá - Guarani da Pindó Poty do Lami. Os autores já tinham obras literárias anteriores relacionadas à poesia e natureza.

Na ocasião, também será inaugurada a exposição de fotografias, poemas e arte Guarani na sala de exposições do teatro, que poderá ser visitada até o dia 14 de novembro, como atividade paralela da programação da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre.