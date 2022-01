Projeto Cine Rock começa no Auditório Araújo Vianna

publicidade

A Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (Accirs) e a Opinião Produtora promovem o Cine Rock, evento começa hoje e segue até quinta-feira no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre.

A cada dia, a partir das 18h30min, serão exibidos dois filmes, com shows de músicos gaúchos após cada exibição na tela. A curadoria de filmes foi de Danilo Fantinel e Mônica Kanitz (Accirs), e a curadoria dos shows, de Arthur Credideu, da produtora Opinião.

O Cine Rock aposta em uma programação diversificada, com longas-metragens estrangeiros a produções gaúchas em diferentes formatos audiovisuais, como cinebiografias, documentários e ficções. Ao mesmo tempo, procura apresentar diferentes gêneros musicas, como rock, funk, música tradicionalista e contemporânea.

Nesta terça-feira, 18h30min, a primeira sessão será com o documentário “Filme sobre um Bom Fim”, dirigido por Boca Migotto. Em cena, um resgate do que foi o bairro porto-alegrense décadas atrás e como marcou a trajetória artística e cultural da cidade. A partir das 20h, haverá o show “Tributo a Tim Maia”, com Tonho Crocco e a convidada Andrea Cavalheiro. Às 21h, “Get on Up – A História de James Brown”, de Tate Taylor estará na tela. E, às 23h, será a vez do show Motherfunky especial James Brown.

Amanhã, o documentário “Borghetti Yamandu”, de Rene Goya Filho, tem sessão às 19h. Após o filme, o show “Borghettinho”. No mesmo dia, às 21h, “Chucky Berry – O Mito do Rock”, de Taylor Hackford será exibido. Às 23h, o show de Beto Bruno e Estrelas do Rock Gaúcho termina a noite.

Na quinta-feira, às 18h30min, o filme “Yesterday”, de Danny Boyle, será seguido de show com The Beatles no Acordeon. Às 21h20min, começará a sessão com “O Homem Que Copiava”, de Jorge Furtado. O encerramento será com show da banda Ultramen, às 23h.

O evento tem financiamento do Pró-Cultura/RS e patrocínio Harman. Os ingressos, gratuitos, estão disponíveis no site sympla.com.br/araujovianna.