Projeto leva obras de arte a casas de bairros de Novo Hamburgo

Depois da “Arte no Muro”, chegou a vez da “Arte na Caixa”, ação do projeto Mesa de Arte na Praça (MAP), idelizado pelas artistas plásticas Bala Blauth, Ana Hauschild e Magna Sperb e viabilizado a partir do Edital de Fomento à Produção Artística e Cultural, Chamamento Público Cultural 01/2021, do Município de Novo Hamburgo. Os moradores de Novo Hamburgo terão a oportunidade de receber obras de arte em suas casas, hoje, no bairro Canudos e na próxima quinta, dia 17, no Kephas. Serão cinco caixas para cada bairro, com 20 reproduções de obras em tamanho A3 em cada uma, totalizando 200 peças.

“As caixas serão entregues em algumas casas, com o propósito de circularem pela vizinhança, numa réplica à tradição das capelinhas que passam de casa em casa, em algumas comunidades religiosas”, detalha a artista visual Magna Sperb. A ação teve início nesta terça-feira, no CRAS Canudos (R. Ícaro, 933), de onde as caixas saíram para circular pelas residências. “Cada família poderá escolher uma reprodução para si e, depois, encaminhar a caixa para um vizinho”, diz Ana Hauschild, artista visual e parceira de Magna na iniciativa. “O objetivo do projeto é facilitar o acesso à arte para toda a comunidade e abrir novos espaços para os artistas de Novo Hamburgo apresentarem suas criações”, ressalta a fotógrafa e artista visual Bala Blauth, que completa o grupo de idealizadoras.

No dia 17, o CRAS Kephas (R. Tamôio, 52 - Vila Diehl) será o ponto de partida para a segunda incursão do projeto. Em cada casa, é sugerido que seja feito um registro fotográfico (como uma selfie), postando a foto da família com a obra reproduzida em suas redes sociais. Um pouco do que vai ser apresentado nas caixas pode ser conferido no site www.mesadeartenapraca.com.br, que reúne informações e imagens sobre cerca de 140 artistas, apresentando suas trajetórias, técnicas e fotos das principais obras. Nele há uma agenda de eventos e registros das edições já realizadas do MAP, entre outros serviços.

A primeira atividade, “Arte no Muro”, aconteceu no dia 19 de novembro, quando mais de 150 reproduções de obras de arte em grandes formatos, impressas em cartazes lambe-lambe, foram fixadas em muros do bairro Hamburgo Velho. Com mais de 270 m de extensão linear e 152 artistas diferentes, tornou-se a maior exposição a céu aberto do Brasil em número de artistas. A HS Consórcios cedeu para a ação os muros de sua propriedade, entre a Av. Vitor Hugo Kunz e a Rua General Osório. A Tintas Killing também foi apoiadora da iniciativa.