Projeto 'Mundos Tóin' estreia episódios semanais

Com estreia neste sábado, marcando o Mês da Criança, a Muovere Cia de Dança lança mais um braço do projeto Tóin Dancinfância: a série de programas MUNDOS TÓIN. Comemorando dez anos da criação de Tóin, a companhia disponibiliza gratuitamente oito episódios pelo YouTube. Após os espetáculos Tóin 1: Dança para Bebês (2012) e Tóin 2: Dança para a segunda infância (2017), os personagens das duas montagens apresentam seus mundos inventados na temporada intitulada Giro1, que convida os espectadores a fazerem um programa turísticos por esses universos ondem vivem Luz Clarita, R20, Papelita Black, Juju do Bigode Azul, Ventania, Maria Flor, Romieta e Sapo Golias.

Cada episódio, apresentado por Joana Amaral e Pretta Maria, conta com uma entrevista com os intérpretes Aline Karpinsky, Ana Cláudia Pedone, Annita Brusque, Arthur Bonfanti, Bruno Fernandes, Denis Gosch e Nilton Gaffre Jr, e uma visita – giro – aos mundos, onde apresentam modos de viver extraordinários.

A inspiração destes mundos surge através do livro "As Cidades Invisíveis", de Ítalo Calvino, onde o autor descreve relatos do explorador de cidades Marco Polo, para Kubai Khan, o imperador mongol. Orgulhoso dos territórios imperiais conquistados, o imperador acredita em tudo sobre o que conta o jovem aventureiro. Extraordinárias aventuras, muitas delas estranhas e inexplicáveis.

As Cidades do livro se encontram com a inspiração dos Mundos que habitam o Tóin, que também invisíveis são chamados por nomes de mulheres. Mundos que escapam da realidade, podem ser nas nuvens, num asteróide ou numa instalação de Salvador Dali, bem além da Terra. Neles se pode saltar montanhas, flores e planetas, e até gerar energias provocadas pelos movimentos da dança.

De acordo com a diretora da companhia e criadora do projeto, Jussara Miranda, “tudo começou com o desejo de explorar outros mundos, onde só habitassem crianças no cultivo de sonhos. E foi assim que juntamos uma equipe de divertidos artistas daqui e de longínquos lugares para contar estórias criadas pelos performers da Cia. A produção artística em dança e direcionada para a infância é tema recorrente na produção da Muovere Cia como objeto de pesquisa e fruição de pedagogias artísticas. Seus conteúdos são criados e contados por artistas, que em seus ofícios, ao brincarem com crianças, também revisitam suas próprias infâncias, aventurando-se nas memórias, desejos, símbolos, trocas, olhares e nomes contidos em brincadeiras que guardam surpresas”.

As gravações ocorreram em Porto Alegre, com direção geral de Jussara, direção de produção de Eduardo Richa, produção operacional de Ana Paula Reis, colaboração artística de Diego Mac, edição e criação dos vídeos de Augusto Folmman, desenho de som de Jorge Hernandez, ilustrações de Luiz Henrique Medeiros e Identidade Visual de Sandro Ka. As trilhas contam com composições de Beto Chedid, músicas de Canticuênticos Grupo musical e sonoras corporais. Os figurinos são recomposições do acervo da Muovere Cia de Dança.

Os episódios vão ao ar semanalmente às sextas-feiras e estarão disponíveis gratuitamente no YouTube da companhia – https://www.youtube.com/channel/UCMaVzW3FBYUJ-UwE_Kuy54w e no https://www.instagram.com/muovereciadedanca/.