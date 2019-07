Projeto "Os Livros de Nossa Vida" recebe Roger Lerina e Humberto Gessinger

publicidade

O projeto "Os Livros de Nossa Vida" recebe, nesta segunda-feira, 22, o músico Humberto Gessinger e o jornalista Roger Lerina. O encontro será realizado na Sala Álvaro Moreya (avenida Erico Veríssimo, 307, Menino Deus), às 18h30min e tem entrada franca. Sergius Gonzaga, coordenador de Literatura e Humanidades da secretaria da Cultura será o mediador do bate-papo.

Lerina e Gessinger estarão abrindo seus corações e falando dos textos que foram fundamentais em suas vidas. Trarão a importância dos mesmos na infância, na juventude e na maturidade.

A dupla também vai comentar sobre as obras obscenas lidas na adolescência, as que usaram para seduzir outras pessoas, as que deixaram de ler pela metade e as que gostariam de recomendar para os leitores.