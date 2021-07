Projeto promove transmissões de corais para asilos

publicidade

Para encerrar o projeto “O canto como revigoramento coletivo, inclusão social e cultural”, que foi aprovado na Lei Aldir Blanc e realizou oficinas em abril e maio deste ano, serão feitas dezenas de apresentações de "Canto a Capella", neste mês, em entidades vinculadas ao Conselho Municipal do Idoso de Porto Alegre. As transmissões ocorrem de forma virtual entre os dias 15 a 30 de julho através do YouTube do projeto, com direção geral e regência de Bernardo Grings.

São três vídeos preparados para essas transmissões e os locais já agendados são o Asilo Padre Cacique, Associação de Cegos Louis Braille (ACELB), Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados (SPAAN), Lar Maria de Nazaré, Nosso Lar - Casa de Repouso, Ipanema Lar do Idoso, Associação Cultural Amigos para Sempre (ACAPS), Casa dos Amigos de Santo Antônio, Pequena Casa da Criança, entre outros.

O primeiro vídeo é resultado do Coro Virtual da FPE RS com a música "Acredite, vai passar", que traz uma importante mensagem de esperança e otimismo perante este período. O segundo é uma apresentação do Vocal Live - um quarteto vocal do estilo barbershop, com nove músicas e aproximadamente 30 minutos. O terceiro vídeo é a apresentação do Vocal5 - grupo campeão do quadro A Capella do Domingão do Faustão, com oito músicas.

"Canto a capella" é quando as músicas são cantadas sem o acompanhamento de instrumentos musicais, sendo o foco do trabalho desenvolvido no projeto “O canto como revigoramento coletivo, inclusão social e cultural”. As ações do projeto foram desenvolvidas em parceira com a Fundação de Proteção do Estado do RS (FPE RS) e o Conselho Municipal do Idoso (COMUI).

O projeto “O canto como revigoramento coletivo, inclusão social e cultural” é realizado com recursos da Lei nº 14.017/2020 - Lei Aldir Blanc, contemplado no Edital Sedac nº 09/2020 - Produções Culturais e Artísticas. Devido ao agravamento da pandemia de COVID-19, as atividades foram adaptadas para a versão virtual, através de oficinas e ensaios por videoconferências e gravações.

O Vocal Live foi criado em 2018 e, desde então, tem atuado majoritariamente em eventos privados. Executa um repertório de música popular nacional e internacional, sendo uma grande parte dos arranjos composta exclusivamente para o grupo. Integram o Vocal Live os cantores Bruno Mezzomo (baixo), Guilherme Roman Marangon (barítono), Aramis Malinski Argenta (lead) e Lucas Alves (tenor).

O Vocal5 teve seu início em 1999 e desenvolve um repertório que vai da MPB ao pop internacional. Em 2005 gravou seu primeiro CD e realizou shows no Brasil, na Alemanha (2009), no Paraguai (2010, 2012) e Uruguai (2019). Representou a cultura do canto coral gaúcho no quadro competitivo A Capella 2016 do Domingão do Faustão, sendo o grupo campeão desta edição. É formado por Cintia de los Santos (Soprano), Karine Rodrigues (mezzo soprano), Bruno Cardoso (tenor), Eduardo Alves (tenor / beatbox) e Guilherme Roman Marangon (baixo).

O Maestro Bernardo Grings é Doutor e Mestre em Música, Bacharel em Regência e Licenciado em Canto pela UFRGS, onde obteve a Láurea Acadêmica - "pelo excelente desempenho acadêmico no Curso de Música". Foi docente em cursos de Graduação, Extensão e Pós-Graduação em Música, além de atuar como parecerista de artigos científicos para congressos como ANPPOM e ABEM. Desde 2011 atua como diretor-presidente da BG MAESTRO, quando passou a reger a Orquestra Sinfônica de Gramado (OSG) e Coral da Maçonaria Unida do RS (MURGS).