Prova das Mulheres é marcada por duelos que exigiam estratégia

publicidade

Adriane Galisteu deu a letra sobre a Prova das Mulheres desta semana do Power Couple Brasil 6: "A pressa tem que ser amiga da perfeição". Para cumprirem o desafio, as esposas precisaram duelar entre elas e vencer as etapas. A prova exigiu rapidez e estratégia.

Na Sala de Apostas, os homens foram contidos e fizeram apostas estratégicas para tentarem se livrar da DR. Hadad admitiu que o duelo com outras meninas talvez deixasse Luana nervosa e decidiu apostar o mínimo combinado: R$ 51 mil. O mínimo do casal foi a aposta mais alta da rodada! Para tentar sair da "zona de rebaixamento", Cartolouco desembolsou apenas R$ 5 mil na Gabi.

Na Arena Power, as esposas se enfrentaram em cinco tipos diferentes de duelos. A cada rodada, Galisteu sorteava uma mulher, que escolhia outra para duelar. Quem perdesse o desafio, também perdia uma vida, e, ao perder duas vidas, estava eliminada. Ao final, as quatros esposas que continuassem, cumpriam a prova.

Os homens puderam assistir tudo da Mansão Power, com direito a muita torcida. A primeira sorteada foi Brenda, que escolheu Luana para o duelo. "Eu sabia que qualquer pessoa me escolheria por eu ser taxada como fraca", desabafou Luana. O objetivo era trocar as bolinhas de duas caixas e Brenda levou a melhor.

No segundo desafio as esposas precisavam tirar todas as placas do suporte. Eliza desafiou Brenda e ganhou por muito pouco: as duas terminaram ao mesmo tempo, mas a esposa de Hadballa pegou a bandeira antes. No próximo, Anne também duelou com Brenda. O objetivo era derrubar as bolinhas vermelhas com petelecos. A maquiadora chegou a pegar a bandeira, mas esqueceu de tirar uma última bolinha e acabou eliminada.