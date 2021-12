Psicodália e Morrostock se unem outra vez e divulgam festival para fevereiro de 2022

publicidade

De 25 de fevereiro a 02 de março de 2022 acontecerá a conjunção dos festivais Morrostock + Psicodália, que mais uma vez se unem para a 3ª edição do Morrodália. Por conta da pandemia de Covid-19, o evento será em uma versão reduzida, as vagas serão limitadas a 25% da capacidade de ocupação do local, em São Francisco de Paula, Serra Gaúcha.

Para garantir o passaporte e garantir uma vaga no festival é necessário fazer o cadastro no site do Psicodália. O início das vendas para os cadastros antecipados será na sexta-feira (17).

Ambos eventos tiveram que ser cancelados em 2020, seguindo as restrições do isolamento social. Ainda não foram divulgadas as atrações dos seis dias.