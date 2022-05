Quadro de sucesso,  " Bichos Curiosos" volta ao “Domingo Espetacular”

publicidade

Um dos quadros de maior sucesso do “Domingo Espetacular” volta a ser exibido no programa neste fim de semana, 29 de maio, com narração do repórter Michael Keller. Uma seleção de vídeos engraçados ou inusitados do mundo animal tornou-se uma das atrações mais queridas do público do programa, na voz de Paulo Henrique Amorim, que faleceu em 2019. Fora do ar desde então, deixou saudades nos telespectadores que pediam o retorno das peripécias dos bichanos.

Agora com Michael Keller conduzindo a narrativa, e às vezes também emprestando sua voz para que os bichos possam “falar” o que poderiam estar pensando enquanto aprontam suas travessuras, o quadro retorna ao ar com a mesma essência de antes: uma locução divertida aliada a grafismos que destacam instantes únicos dos mais variados pets, de todos os lugares do mundo, captados pelas lentes das câmeras. E mais: o público pode participar enviando seus próprios vídeos pelo site oficial da atração. No último domingo (23), o programa anunciou o retorno do quadro já com esta possibilidade de interação com o telespectador. A reação foi imediata e, no mesmo dia, a produção já recebeu sugestões. São centenas de vídeos que passarão pela curadoria da equipe, que também ficará atenta a situações que estão viralizando na internet e podem ser incluídas.

Michael Keller, que no passado já fez a locução da atração, está animado com o retorno de um de seus quadros favoritos. “O Bichos Curiosos tem uma leveza que se encaixa bem numa revista eletrônica como o ‘Domingo Espetacular’. Faz as pessoas se divertirem em casa. O público se envolve, se apaixona pelos bichos que a gente mostra. Eu acho que o ‘fofurômetro’ do Domingo Espetacular explode quando o Bichos Curiosos entra no ar”, diz Keller. O repórter também conta que tem se preparado para essa nova missão: “Fiquei emocionado quando gravei na cabine. Lembrei do Paulo, das vezes em que eu o substituí. Ele era uma referência que sempre será lembrada. Então, estou trabalhando para imprimir o meu estilo de locução, sem perder a essência que é a marca do Bichos Curiosos: alegria e diversão”.

A transmissão ocorre aos domingos, a partir das 19h45min, na Record TV.