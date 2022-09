Réplica do Caça F-39 Gripen é atração no BarraShoppingSul

publicidade

Os apaixonados por aviação que querem sentir um pouco das emoções de um piloto podem poder viver uma super experiência, até o dia 29 de setembro, no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300), com a réplica da aeronave de caça multimissão F-39 Gripen.

Feita em fibra de vidro, madeira e metal, a réplica do F-39 Gripen possui as mesmas dimensões que o caça verdadeiro: 15 metros de comprimento, oito de largura e quatro de altura e foi construída pela empresa sueca Saab Group, a fabricante da aeronave real.

A atração em exposição permitirá que os visitantes conheçam os detalhes do mais novo caça da Força Aérea Brasileira e fiquem por dentro de funcionalidades estratégicas. Também será permitida a entrada na cabine da aeronave como se fosse um piloto, tirar fotos e registrar a experiência de estar dentro de um dos caças mais ágeis da atualidade.

Para vivenciar esse momento é necessário resgatar o ingresso através do app Multi. A entrada é gratuita e a visitação acontece de segundas a sábados, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h, na Praça Rosa dos Ventos, no BarraShoppingSul.