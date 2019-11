Rage Against The Machine anuncia volta e cinco shows para 2020

publicidade

Rage Against The Machine anunciou a volta da banda com direito a cinco shows confirmados para 2020, conforme divulgaram no Instagram. Entre as datas estão as apresentações nos dois finais de semana do Festival do Coachella, onde o grupo será headliner.

Para anunciar a volta, a banda usou uma imagem simbólica dos protestos recentes no Chile. Os shows do Rage Against The Machine ocorrerão somente nos Estados Unidos.

Formada em 1991, Rage Against The Machine não toca junto desde uma apresentação em Los Angeles, em 2011. O grupo é formado por Zack de la Rocha, Tim Commerford, Tom Morello e Brad Wilk.