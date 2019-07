Rage In My Eyes lança clipe para celebrar novo momento

publicidade

A banda gaúcha Scelerata não existe mais. Não com este nome, pois agora se chama Rage in My Eyes. Fundada em 2002, a Scelerata teve uma enorme história no cenário do Heavy Metal brasileiro, com três álbuns lançados em todo o mundo, incluindo o álbum “The Sniper”, que contou com participações especiais de Paul DiAnno (ex-Iron Maiden) e Andi Deris (Helloween).

A Scelerata também foi a banda de apoio oficial do Paul DiAnno de 2009 a 2014, tocando mais de 50 shows com esse ícone do Heavy Metal.

Agora rebatizada, e com este enorme background, os músicos estão mirando o futuro. Formada por Jonathas Pozo (vocal), Magnus Wichmann e Leo Nunes (guitarras), Pedro Fauth (baixo) e Francis Cassol (bateria), o Rage in My Eyes apresenta ao mundo um tipo único de música.

Sonoridade própria

Sendo do Sul do Brasil, a banda mostra um lado do país que a maioria das pessoas não conhece. Misturando Heavy/Prog Metal com elementos da milonga – que é um gênero musical típico do Sul do Brasil, Uruguai e Argentina – a banda apresenta uma sonoridade própria e carregada de elementos raros no Heavy Metal.

Agora unidos a alguns dos melhores profissionais do ramo de Heavy Metal, a banda trabalha na finalização do álbum “Ice Cell”, que será lançado nos próximos meses.

Recomeço

E para celebrar este novo recomeço, o Rage in My Eyes apresenta o video clipe para a música “Death Sleepers”, que tem um significado muito especial para a banda, por diversos motivos. O trabalho é dirigido pelo cineasta Ulisses Da Motta, que também é professor e crítico de cinema.

“Será o primeiro lançamento oficial desde a mudança de nome. Estamos trabalhando há anos nesse material e estamos muito felizes por finalmente estarmos lançando. Essa banda já teve tantos renascimentos que prefiro pensar que dessa vez é um recomeço, onde estamos olhando apenas para frente. Sem dúvida essa é a formação mais forte, onde todos os integrantes estão com o mesmo foco. Esse trabalho também é especial, pois ele é fruto de um crowdfunding muito bem sucedido que fizemos, onde pudemos contar com o apoio dos fãs e amigos para passar da meta que estabelecemos. Temos certeza que não decepcionaremos", afirmou o baterista Francis Cassol.

