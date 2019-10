Rapper Black Alien faz show em Porto Alegre nesta quinta

publicidade

O rapper carioca Black Alien traz a Porto Alegre o show do seu novo álbum intitulado "Abaixo de Zero: Hello Hell", nesta quinta-feira, às 23h, no Opinião (rua José do Patrocínio, 834).

O cantor e compositor, que aborda em seu novo conjunto de letras a montanha-russa vivida por quem passou 20 anos afundado no mundo das drogas e do álcool, levará para o palco as suas histórias de dor e de persistência.

Black Alien vai cantar as recentes "Vai Baby", "Carta Pra Amy" e "Que Nem o Meu Cachorro", além de mostrar aos fãs gaúchos o repertório dos dois volumes de "Babylon By Gus", com destaque para os hits "Rolo Compressor" e "Como Eu Te Quero".

Ingressos

Os ingressos para o show estão no terceiro lote nos valores de R$ 120 (inteiro), R$ 60 (meia-entrada) e R$ 65 (solidário mediante doação de 1kg de alimento não perecível).

Os bilhetes estão à venda no site do Sympla e nas lojas Verse do Centro Histórico (rua dos Andradas, 1444, Galeria Chaves) e no Shopping Lindoia (avenida Assis Brasil, 3522, Jardim Lindoia).