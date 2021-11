Recitais e shows de rock na agenda musical

publicidade

O Festival Música nas Igrejas, cuja programação encerra-se na próxima terça, dia 30, tem como atração hoje, às 18h, na Igreja Nossa Senhora da Conceição (Independência, 230), a violonista Amanda Carpenedo e também o Ars Antiqua, formado pela mezzo-soprano Angela Diel, o violinista Carlos Sell, o cravista Fernando Rauber e Diego Schuck na viola de gamaba. A entrada é franca.

O pianista Diego Caetano é o convidado da série "Casa da Música na Sua Casa", neste domingo, às 19h, com transmissão gratuita no Facebook, Instagram e Youtube Casa da Musica Poa. Em sua 11ª edição, traz o brasileiro que leciona na Sam Houston State University (EUA) e desenvolve uma carreira internacional como solista e camerista, executando obras de Ludwig van Beethoven (1770-1827), Frédéric Chopin (1810-1849) e Joaquín Turina (1882-1949).

Já o Divina Comédia (República, 649) sedia shows das bandas Wolftrucker, a partir das 20h, e Marenna, 21h30min. Com uma apresentação enérgica e explosiva, a primeira é composta por Bruno Junges (vocais), Lucas Figueiredo (guitarras), Joey Razzolini (baixo) e Christ Oliveira (bateria). Apostando no rock melódico, a Marenna traz Rod Marenna (vocais), Edu Lersch (guitarra), Luks Diesel (teclados), BIFE (baixo) e Arthur Schavinski (bateria).