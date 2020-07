Recital da jovem pianista Mariaclara Welker

publicidade

A jovem pianista gaúcha Mariaclara Welker, de 16 anos, que acaba de ganhar o prêmio “Revelação” no Concurso Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, é a convidada da live da Casa da Música Poa, neste domingo, às 19h, com transmissão pelas redes sociais do espaço cultural de Porto Alegre.

O repertório é composto por “Casamento em Troldhaugen”, de Edvard Grieg (1843-1907), “Valsa de Esquina nº 8”, de Francisco Mignone (1897-1986), e “Dança de Negros”, de Fructuoso Vianna (1896-1976).

Com apenas oito anos de idade, Mariaclara apresentou seu primeiro recital público na Casa da Música. Sob a orientação da pianista Olinda Allessandrini, vem participando de diversos recitais. Já atuou várias vezes na Casa da Música, na Estação Musical, no Salão Mourisco, no Multipalco do Theatro São Pedro, em Porto Alegre, e, também, se apresentou em Pelotas, Erechim e Montenegro.

Foi a mais jovem musicista aprovada no Concurso “Jovens Solistas” da Orquestra de Câmara da Fundarte e, por várias ocasiões, foi solista com esta mesma orquestra. Esse concurso abriu convites para integrar apresentações da Orquestra Filarmônica da PUCRS, Orquestra Villa-Lobos e Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul.