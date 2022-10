Recital gratuito na Fundação Iberê

publicidade

Neste domingo, dia 9 de outubro, às 17h, o "Música no Iberê" apresenta o concerto "Um passeio pela história da Música", com obras de Astor Piazzolla, Carl Philipp Emanuel Bach, Chiquinha Gonzaga, Claude Debussy, Frédéric Chopin, Georg Philipp Telemann, Radamés Gnattali e Robert Alexander Schumann.

O recital será realizado, às 17h, no auditório da Fundação Iberê (Padre Cacique, 2000). A entrada é gratuita, com retirada de senha uma hora antes, na recepção do centro cultural.

O quarteto de câmara é formado por Nayane Nogueira e Lucas Brayner (piano), Érico Marques (oboé) e Henrique Amado (flauta).