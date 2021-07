Record marca data de estreia para nova temporada de Top Chef Brasil

publicidade

Com início de gravações na segunda quinzena de agosto, a terceira temporada do reality gastronômico “Top Chef Brasil” vai estrear na Record no dia 24 de setembro e ficará no ar até 10 de dezembro, sempre às sextas-feiras, num total de 12 episódios.

Os trabalhos serão realizados nos estúdios da GGP, em São Paulo, com produção da Floresta, seguindo os protocolos de saúde e segurança por causa da Covid-19.

Comando de Felipe Bronze, um dos mais respeitados chefs de sua geração, com mais de 20 prêmios conquistados ao longo de sua carreira, enquanto Ailin Aleixo e Emmanuel Bassoleil seguem como jurados fixos.

Serão 14 chefs na disputa e a cada semana um terá que deixar a competição. Além da pressão da cozinha, os participantes também terão que administrar os conflitos do confinamento durante toda a temporada.

Eles estarão às voltas com dois desafios por episódio: os chefs se enfrentam para garantir uma vantagem, imunidade ou poder de escolha no próximo desafio, além de possíveis prêmios extras.

E tem ainda o Desafio de Eliminação, uma prova decisiva, na qual se disputa a permanência no jogo.

Felipe Bronze, além dos dois jurados fixos, terá sempre um convidado especial em cada programa