Record TV apresenta hoje final de "Canta Comigo" com Gugu Liberato

O último episódio do reality show “Canta Comigo”, que havia sido gravado por Gugu Liberato em setembro, será exibido nesta quarta-feira, a partir das 23h, na Record TV. Uma homenagem especial ao apresentador de 60 anos, falecido no último dia 22 de novembro, em Orlando, nos Estados Unidos, irá ao ar nesta grande final, o seu último trabalho na televisão brasileira.

Após a segunda semifinal do reality “Canta Comigo”, que foi ao ar na última quarta-feira, 27, foram definidos os dois últimos finalistas do reality show musical apresentado por Gugu Liberato. Samya Nalany e Franson se juntarão aos outros nove candidatos: Grupo Threerapia, Débora Neves, Pedro Mussum, Bruno Vincenzi, Nina Guimarães, Rodolfo Ribeiro, Lukaz Kim, Camila Reis e Lucas Fozzati para disputar a grande final da atração.

Os 11 participantes concorrem ao prêmio de R$ 300 mil, que será concedido ao preferido do público, e este escolherá o vencedor por meio de votação realizada por meio do R7.

O “Canta Comigo” é a versão nacional de “All Together Now”, formato original da Endemol Shine Group, com direção de Marcelo Amiky e direção de núcleo de realities de Rodrigo Carelli. A temporada brasileira é gravada nos Estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, e produzida pela Endemol Shine Brasil. Inovador, o formato, com 100 jurados, que estreou mundialmente na BBC One, no Reino Unido, já foi vendido para outros países como Austrália, Alemanha, França, Dinamarca e Polônia.

Augusto Liberato foi sepultado na última sexta-feira, dia 29, no Cemitério Getsêmani, em São Paulo, após um velório de quase 24 horas, que reuniu milhares de pessoas entre fãs, autoridades, amigos e familiares do apresentador na Assembleia Legislativa de São Paulo.

As homenagens ao apresentador não param. Nesta semana, em um muro próximo à sede da Record TV, na Barra Funda, em São Paulo, o artista plástico Paulo Terra fez um grafite contendo várias cenas da carreira de Gugu, cujo instagram ganhou 1 milhão de seguidores a mais desde a semana passada.

Arte em homenagem a Gugu Liberato | Foto: Fábio Vieria / Estadão Conteúdo / CP