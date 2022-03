Rede Boulevard oferece aulas de dança gratuitas no Dia da Mulher

publicidade

Como forma de celebrar o Dia da Mulher, os shoppings da rede Boulevard promovem “Dança para Vida”. Nesta terça-feira, dia 8 de março, às 10h no Boulevard Assis Brasil (Av. Assis Brasil, 4320), e às 18h no Boulevard Laçador (Av. dos Estados, 111), serão realizadas aulas de dança com músicas populares e hits do momento. A atividade é gratuita, sem necessidade de inscrição.

Com passos simples de serem acompanhados, as aulas ministradas pelo professor de dança Fernando Saraiva tem como objetivo proporcionar um momento de descontração para de mulheres, aliando saúde e bem estar. O profissional atua na área há mais de 25 anos, desde o início de sua carreira no setor de dinâmicas culturais e dança na Sogipa – Sociedade de Ginástica de Porto Alegre.