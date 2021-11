Reencontro de dois dançarinos após 20 meses de pandemia

publicidade

Luciana Paludo e Luciano Tavares finalmente aplacaram a falta de contato físico e de dançar juntos, impostos pela pandemia do coronavírus, com a apresentação de “Protocolos para um abraço”, hoje, às 19h30min. Agora, eles poderão fazer o que mais gostam: “abraçar”. Com direção de Paludo e interlocuções de Lígia Petrucci e Suzi Weber, “Protocolos” terá dois momentos, sendo o primeiro nesta segunda-feira, com a exibição de vídeo no canal do YouTube do Departamento de Difusão Cultural da Ufrgs. Em seguida, na quarta-feira, dia 24, também às 19h30min, Tavares e Luciana farão uma performance ao lado do Museu da Ufrgs com transmissão ao vivo pelo perfil do Instagram do DDC. As ações fazem parte das celebrações dos aniversários da Ufrgs e da Ponto Ufrgs.

A história contada pelos artistas serve como um espelho das relações sociais nesses mais de 20 meses de pandemia, lockouts e distanciamentos. O anseio por ações básicas, como abraçar e dançar, é o propulsor da performance que sensibiliza em meio às imagens captadas por Alessandra Kircher ao longo do processo de construção da narrativa.

Entre gestos e sons, a obra cria imagens poéticas, entre as cores e o acaso do vento forte, do dia em que foi realizada a captação das imagens. Na edição do vídeo, o cuidado para entremear as captações, de modo a evidenciar o que de mais sensível moveu a dupla para esta dança. Quais os esforços que teremos de fazer para instaurar os (re)encontros, a partir de agora? Quais as brechas possíveis que teremos que cavar ou inventar, para transitar por um mundo pós covid-19? A arte pergunta, mas também propõe.