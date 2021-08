Renegado e Elza Soares em parceria musical

publicidade

O single “Black Power”, do novo álbum de Renegado, já está disponível nos aplicativos de música e presta homenagem aos jovens brasileiros medalhistas nas Olimpíadas de Tóquio.

Esse é o sexto single do novo álbum do cantor, compositor e rapper Renegado. Produzida pelo hitmaker Umberto Tavares, produtor musical do disco, a faixa que marca a metade do álbum, traz a participação especialíssima de uma unanimidade da música brasileira, a cantora e compositora Elza Soares, 91 anos.

A terceira colaboração musical entre Renegado e Elza Soares consagra a parceria iniciada quando Elza se declara madrinha artística do cantor, ainda no início de 2020. Uma das curiosidades de “Black Power” é sobre as gravações das vozes de Elza Soares e Renegado. A pedido dos dois artistas, as vozes gravadas em meados de julho ganharam nova versão após a inédita medalha olímpica da jovem atleta Rebeca Andrade da ginástica artística feminina.

A identificação da letra com o feito histórico da atleta brasileira foi imediata. Uma menina negra também de origem humilde e batalhadora, como Elza e Renegado, inspirou a dupla a cantar novamente a música e imprimir toda emoção e inspiração que chegou do outro lado do mundo. Nomes como Martine, Kahena, Ítalo, Ana Marcela, Abner, Alison, Laura, Luisa, Rayssa, Thiago, Mayra, Daniel, Bruno, Fernando e toda delegação olímpica brasileira foram inspiração para o canto de Elza e Renegado, que assistiam as reprises de cenas emocionantes das conquistas enquanto gravavam a nova versão da voz. A música nasceu como um protesto amoroso diante do flagelo social enfrentado principalmente por meninas e meninos negros e agravado ainda mais pela pandemia da Covid-19.

A consolidação dessa parceria entre Elza e Renegado acontece com o lançamento de “Negão Negra”, a primeira colaboração entre os artistas. O segundo lançamento foi a moderna versão de “Divino Maravilhoso”, clássico de Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Sobre o álbum

“1221” (lê-se doze vinte um) trará 12 feats inéditos, que serão revelados mês a mês. Cada single, com seu respectivo videoclipe, apresenta uma parte da história do disco. Os 12 convidados mergulham junto com Renegado em seu intranquilo universo musical para construírem a narrativa de “1221”. E como uma espécie de quebra-cabeça, a união da capa de cada um dos singles formará a capa do álbum, que será conhecida só em dezembro, quando ganhará uma edição comemorativa em vinil.