Repórter Record Investigação denuncia o alto número de crianças assassinadas por familiares

Repórter Record Investigação desta quinta-feira, dia 29/04, traz à tona casos impactantes de violência contra crianças. Em alguns aspectos, muito parecidos com o do menino Henry Borel, mas que não ganharam tanta repercussão.

No Brasil, 90 crianças são vítimas de violência física, psicológica e sexual todos os dias. A maioria das agressões e abusos acontece dentro de casa. Um crime silencioso, difícil de se investigar, principalmente quando os pais estão diretamente envolvidos. Especialistas e estudiosos ouvidos pelo programa respondem o que está por trás de comportamentos tão agressivos por parte de alguns pais.

Em Mogi das Cruzes, a polícia investiga a morte de um menino de três anos. Henrique viveu com o pai e a madrasta durante nove meses. Não houve perícia na casa no dia da morte e, cinco meses depois, ninguém foi preso. Antes de morrer, o menino havia confessado ao avô materno que estava sendo agredido. "Ele era espancado pela madrasta. Aí ele mostrou para mim que ela arrancava o cabelo dele", revela Walter Rosa de Jesus.

A 70km de Mogi, na cidade de Mauá, na Grande São Paulo, uma mãe foi denunciada pela morte do próprio filho. A equipe do programa conversa com o pai da criança e encontra a testemunha que tentou ajudar Samuel, de apenas 2 anos. "Eu socorri o menino, saiu um líquido preto da boca dele. Ali ele já estava morto", descreve a testemunha, que não quer se identificar. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo, a mãe asfixiou a criança e a matou por afogamento. O caso ainda está na fila para ser julgado. O Repórter Record Investigação, apresentado por Roberto Cabrini, vai ao ar nesta quinta-feira, às 22h45min.