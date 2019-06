Repleto de mistério, nova versão do filme "Suspíria" estreia na Cinemateca Capitólio

publicidade

O filme “Suspíria – A Dança do Medo” mescla dança, mistério, sedução e terror. Uma primeira versão chegou aos cinemas pelas mãos do cineasta italiano Dario Argento em 1977, tendo ele também sido responsável pela escrita do roteiro, ao lado de Daria Nicolodi, inspirado no livro do britânico Thomas de Quincey (que viveu no século XIX). O filme recebeu à época críticas positivas, com destaque para a fotografia, e ganhou status de “clássico cult”.

Agora uma refilmagem chega às telas pelo também italiano Luca Guadagnino, diretor de “Me Chame Pelo seu Nome”. A protagonista é Susie Bannion (Dakota Johnson, desta vez ruiva), uma bailarina americana que vai para a prestigiada Markos Tanz Company, em Berlim. Ela chega assim que Patricia (Chloë Grace Moretz) desaparece misteriosamente. Com um progresso extraordinário, com a orientação de Madame Blanc (Tilda Swinton), Susie acaba fazendo amizade com outra dançarina, Sara (Mia Goth), que compartilha com ela suspeitas ameaçadoras. Questões sobrenaturais vem à tona e uma antiga liderança do grupo acusa as diretoras da companhia de serem bruxas. Enquanto isso, um psicoterapeuta tenta descobrir os segredos obscuros da companhia devido aos últimos acontecimentos.

Uma primeira estreia do novo filme foi anunciada pela distribuidora Playarte para o mês de abril deste ano, o que acabou não ocorrendo. Portanto, esta é uma oportunidade para assistir à produção, que ganha sessão somente na Cinemateca Capitólio Petrobras (rua Demétrio Ribeiro, 1085, esquina com a av. Borges de Medeiros). A sala fecha às segundas-feiras. Portanto, o longa-metragem poderá ser visto a partir de amanhã, na sessão das 15h45min.

Confira o trailer de "Suspíria - A Dança do Medo":