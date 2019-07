Restinga recebe oficina de grafite com artista Motu

publicidade

O artista Moisés Tupinambá, mais conhecido como Motu, irá realizar uma oficina de grafitte no bairro Restinga neste final de semana. A atividade ocorre a partir das 10h na Estação Cidadania Restinga (rua Dr. Arno Horn, 221 – Restinga), espaço que será inaugurado e entregue para comunidade em agosto.

A oficina irá contar com um grupo de 16 alunos, pré-selecionado na Restinga. A ação vai introduzir o participante aos conhecimentos teóricos e práticos da arte urbana com uma breve introdução sobre a origem e evolução do grafite, referências artísticas e mercado de trabalho.

Após a introdução teórica e apresentação de materiais, serão desenvolvidos exercícios práticos de técnicas básicas de spray e stencil. O grupo também produzirá uma pintura coletiva sobre suportes de madeira.

Motu explora técnicas e suportes diversos, tendo em sua produção trabalhos que vão desde o muralismo e a arte de rua até a xilogravura, cerâmica, pintura em tela e ilustração digital. O artista é integrante do coletivo PaxArt e possui um trabalho focado na ambientação de espaços, venda de originais e projetos comerciais.