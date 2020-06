Richarlyson é o campeão do Made in Japão

publicidade

A apresentadora Sabrina Sato revelou ao vivo no fim da noite de sábado, que o atleta Richarlyson é o ganhador do prêmio de R$ 500 mil do reality show "Made in Japão", que por seis sábados exibiu, na Record TV, os bastidores de uma divertida gincana na qual celebridades enfrentaram as provas mais loucas do formato japonês e tiveram um turbulento convívio ao longo de 25 dias de confinamento. Esta foi a primeira vez que a apresentadora entrou no ar ao vivo em um programa comandado somente por ela. Após o nome do vencedor ser anunciado, o ex-boleiro se ajoelhou, em lágrimas. "Eu vou chorar mesmo, não acredito! Eu sempre pensei no coletivo, no time. Nunca pensei individualmente", desabafou o campeão, emocionado. A atleta Maurren Maggi ficou em segundo lugar; o modelo Flávio Mendonça, em terceiro.



Richarlyson teve uma trajetória de muito foco e superação no programa, mantendo o espírito competitivo e a emoção sempre elevados. Assim, acabou protagonizando alguns dos principais embates travados na casa do confinamento, como as duas vezes em que discutiu com Flávio por questões ligadas às provas. Sempre se cobrou muito para se manter entre os seis primeiros no placar e garantir sua vaga na etapa final, mas também assumiu o papel de líder em suas equipes. Estratégico e observador, chegou a mudar sua visão de jogo em momentos mais dramáticos.

Ficaram para trás nas fases eliminatórias os demais famosos da competição: a ginasta Daniele Hypólito, a mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira; a modelo Luiza Ambiel; o ator Gui Santana; a ex-panicat Babi Muniz e o ex-namorado de Sabrina, Dhomini. Na abertura do episódio final, antes que imagens mostrassem um resumo dos principais conflitos que agitaram o dia a dia dos competidores, Sabrina entrou ao vivo e esclareceu como seria a dinâmica adotada para a definição dos finalistas: dos nove candidatos em jogo, apenas os seis mais bem classificados passariam para a semifinal, quando zeraria o placar e de onde sairia o trio postulante ao prêmio.

As provas haviam sido realizadas em fevereiro, mas o resultado final (desconhecido pelo elenco) era segredo guardado a sete chaves. No anúncio em tempo real, transmitido com apenas os finalistas no palco, foram seguidos os protocolos de segurança e distanciamento. Os demais competidores, conectados a uma plataforma de vídeo, apareceram em um telão e revelaram para quem torciam. Quando se classificou para a etapa final, Richarlyson chegou a avaliar: "É uma demonstração de que posso ser quem eu sou e não preciso passar por cima de ninguém, porque as coisas vão acontecer".

ELIMINATÓRIAS

Após duas provas que ainda valiam pontos, despediram-se da atração Luiza Ambiel, Babi Muniz e Dhomini. Os três eram os últimos colocados do placar e, portanto, foram cortados. Na semifinal, foi a vez de Dani Hypólito, Gui Santana e Silvana deixarem a competição. "Carrego daqui as coisas boas que aprendi sobre a cultura japonesa, os amigos que vão ficar para a vida e a certeza de que nada acontece por acaso", disse a ginasta, que superou a dificuldade de ter entrado no meio do reality, com o placar zerado. "Só tenho a agradecer! Achei que iria rir de mim mesma, mas chegar até aqui foi muito gratificante. Saio vitoriosa!", declarou Silvana.