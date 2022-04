Rico Dalasam entrega performance emocionante e potente no Agulha, em Porto Alegre

publicidade

Após uma pausa na carreira, o artista Rico Dalasam voltou para Porto Alegre em show esgotado e com data extra no Agulha. Com o segundo álbum, Dolores Dala Guardião do Alívio (DDGA), Dalasam reinventa seu eu e sua carreira após o cancelamento. Rico é uma presença sensível e potente. Guiando o show de forma única, ele leva o espectador a mergulhar nos sentimentos. “Nenhuma dor depois de hoje vai ser igual”, afirma Rico.

Dando início ao show com as luzes baixas e a poesia que abre o álbum, o artista chegou ao palco com “Expresso Sudamericah”, já colocando a plateia para cantar junto. Logo depois vieram as ótimas “Vividir” e “Estrangeiro”, bem recebidas pelo público que cantou ativo e dançante. Com um álbum que entrega momentos de excitação, dor e crítica social, a performance de Rico leva o público para diferentes lugares - com espaço para a dança, o sentimento e a reflexão.

De maneira emocionada, o artista agradeceu e disse estar muito feliz com o show e o acolhimento caloroso do público. Dalasam falou que cogitou abandonar a música e os palcos. Mas que, ao descobrir as músicas do álbum e ao reencontrar as pessoas, “tem visto que tem um longo caminho pela frente”. “Eu estou voltando para um lugar que é meu. Fiquei um pouco longe mas agora está na hora de voltar”, disse o rapper.

No momento mais profundo do show, Dalasam abriu espaço entre a plateia e fez um pequeno palco. Ali, com uma única luz sob sua cabeça, cantou uma versão intimista do principal hit do álbum, “Braille” e um cover de “Self Control” de Frank Ocean. O momento arrancou lágrimas dos fãs.

O artista aproveitou a performance para cantar novas composições que deverão fazer parte de seu próximo álbum. Entre os lançamentos, estarão parcerias com a paulista Céu e a banda Tuyo. Rico deve continuar compondo sobre dor, alívio e cura e emocionando o público.