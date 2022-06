Rita Lee aparece em registro feito pelo marido após remissão do câncer

publicidade

Na madrugada desta sexta-feira, dia 24, o instrumentista Roberto de Carvalho compartilhou nas redes sociais um registro feito de sua mulher, a cantora Rita Lee. Na imagem, a roqueira aparece de cabelo curto, com uma xícara em uma mão e uma colher na outra, enquanto toma um banho de sol. "Sextou", escreveu Roberto na legenda.

A imagem, abaixo, contém link de acesso ao Instagram do artista:

Foto: @roberto_de_carvalho / Instagram

Depois de quase um ano com câncer no pulmão, em abril deste ano Rita Lee teve o diagnóstico de que o tumor havia desaparecido. Ao longo do tratamento, foram mais de 30 sessões de quimioterapia e radioterapia. Os cabelos caíram e ela ficou um pouco debilitada, mas ao final deu tudo certo.

A cantora começou a escrever algumas anotações durante o tratamento que virarão um livro em que ela contará sobre o seu processo de luta contra o câncer.