Road movie vencedor chega às telas

publicidade

Um longa-metragem brasileiro com ares de road-movie e que leva o espectador a uma viagem intensa por lugares e sentimentos. Assim pode ser visto "King Kong en Asunción", dirigi­do pelo pernambucano Camilo Cavalcante, que chega hoje aos cinemas. A produção traz consigo elogios, aplausos e prêmios, recebidos em festivais como no Festival de Cinema de Gramado e no Los Angeles Film Festival. A proposta fundamental da obra é ser um road movie obra viva, que transita pelo universo híbrido de linguagem entre o documentário e a ficção. O percorrido pela trama vai revelando a geografia humana ela Bolívia e do Paraguai, os dois países ela América do Sul que não têm acesso ao mar.

Na trama é possível acompanhar um velho matador de aluguel, vivido por Andrade Junior, escondido no interior da Bolívia, em urna região desértica. Introspectivo e misterioso, ele acabou de cometer o seu último assassinato. Depois disso, o isolamento o leva a percorrer o interior do Paraguai onde recebe uma boa recompensa e segue para a capital, Asunción. Seu objetivo ali é o de reconstruir parte importante de sua vida, tentando encontrar a sua única filha, que nunca chegou a conhecer.

Não se trata simplesmente de uma viagem por territórios latino-americanos mas, sobretudo, um mergulhar para dentro de si mesmo. A personalidade do matador faz com que seja acompanhado apenas por sua fiel companheira "a morte". A busca do afeto, em meio a um clima de hostilidades, acaba despertando instintos primários no velho matador, que explode em fúria e desespero pelas ruas da capital paraguaia. A imagem que se constrói na mente dos espectadores é a do King Kong aturdido em Nova Iorque, justificando intensamente o título da obra.

Elementos importantes para a dramaturgia marcam presença na escrita de Natália Borges Polesso, vencedora do prêmio Jabuti, 2016. Ponto alto do trabalho foi também a escolha da talentosa atriz Ana Ivanova para participar do projeto. Ana já foi vista e aplaudida como uma das fortes mulheres no potente "Las Herederas", prêmio de Melhor Filme no Festival de Berlim, 2018. Em "King Kong en Asunción" ela empresta intensidade oral à narrativa, sendo a voz onisciente, em guarani, que conhece os pormenores da existência do protagonista. E é esta voz que introduz minúcias, além de destilar sentimentos profundos.

Além de imagens marcantes, a camada literária amplia as possibilidades de interpretação, dando mais elementos e eventos para o entendimento da audiência. Ainda que paradoxal, o filme, marcado pela vida de um matador de aluguel, caminha em direção a um tom poético como "uma fábula para adultos", assim definida pelo diretor.

Camilo Cavalcante nasceu em Recife, graduou-se em Jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco e tornou-se mestre em Cinema pela Universidade da Beira Interior, de Portugal. Também participou da oficina de Roteiro Cinematográfico na Escuela Internacional de Cine y TV de San António de Los Bafios, em Cuba. E roteirista, diretor e produtor de 14 curtas-metragens e dirigiu, em parceria com Cláudio Assis, o docu­mentário "Eu Vou De Volta".