Roberta Miranda faz live de aniversário nesta segunda-feira

publicidade

A cantora Roberta Miranda começa a segunda-feira com live, às 20h, para celebrar seu aniversário e seus 35 anos de carreira. O show, batizado de “28.9”, numa referência à data, é transmitido pelo seu canal no Youtube.

O repertório diferenciado é um dos destaques da apresentação. Roberta Miranda promete ir novamente além da música sertaneja, com hits como “Malandragem”, “Chuva de Prata” e “Balancê”, sem deixar de lado seus clássicos “Majestade, o Sabiá”, “Vá Com Deus” e “Meu Dengo”.

A artista comenta que: “Sempre passei meu aniversário no palco, junto com o público. Neste ano, infelizmente, não poderei comemorar como de costume, mas, não poderia deixar de estar com os meus fãs, mesmo que de forma virtual. Nossa festa está garantida e recheada de sucessos pra vocês”.

Lançamento

Neste mês de setembro, a cantora lançou o álbum especial “Roberta Tango Miranda” nas principais plataformas digitais. Gravado em Buenos Aires (Argentina), o projeto traz a produção de Cau Bornes e direção de Valeria Lynch e reúne grandes clássicos como “El Dia Que Me Quieras” e “La Cumparsita”, além de versões em tango de “A Majestade, o Sabiá”, “São Tantas Coisas”, “Vá Com Deus” e “Madrugada Amiga”.