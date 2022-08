Roberta Sá lança single “Luz da Minha Vida”

publicidade

Roberta Sá pescou um samba inédito de Toninho Geraes e Chico Alves para dar voz ao gênero que ama abraçar. "Luz da Minha Vida" é uma canção que versa sobre o amor sem reservas, revestida em uma bela e contagiante melodia. O single - liberado nos aplicativos de áudio abre as portas para o EP "Sambasá", que traz outras quatro novas músicas e está previsto para o final de 2022, com lançamento pela Deck.

A cantora conta que buscava por uma canção como "Luz da Minha Vida", que retrata um amor bem-sucedido e traz uma mensagem de esperança. "Sempre tive muita dificuldade de encontrar, para o meu repertório, músicas inéditas que falassem sobre esse amor que dá certo. Às vezes é mais difícil achar uma composição que verse sobre a felicidade do que uma que fale sobre as dores do amor", justifica ela.

Para Roberta, a composição retrata o período que ela está vivendo. "Diante de todas as transformações pelas quais a gente vem passando coletivamente, nessa pandemia, e com todos os desafios que estamos vivendo, no país e no mundo, peço licença para falar de um momento pessoal, trazer a energia do sol brilhando, cantar a esperança", finaliza.

O single, que tem direção artística da própria Roberta Sá com Pedro Seiler, foi produzido por Alaan Monteiro, que também ficou encarregado dos arranjos, do cavaquinho e do coro.