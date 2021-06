"Rockfield- A Fazenda do Rock" mostra o surgimento do famoso estúdio

publicidade

Um dos destaques da programação do festival In-Edit Brasil, que acontece em formato online, é o documentário inédito "Rockfield: A Fazenda do Rock", da distribuidora O2 Play. Com a participação de uma lista de astros como Robert Plant (Led Zeppelin), Ozzy Osbourne (Black Sabbath), Chris Martin (Coldplay), entre outros, o filme será exibido nos dias 22 e 23 de junho. No dia 24 de junho, o documentário estreia nas plataformas digitais.

Com direção de Hannah Berryman, "Rockfield" conta a história de dois irmãos do interior do País de Gales, Kingsley e Charles Ward, que, juntos, criaram o estúdio mais famoso e disputado entre os músicos mais exigentes e famosos do planeta. O espaço virou o principal concorrente de espaços emblemáticos como o Abbey Road na Inglaterra e o Electric Lady nos Estados Unidos.

Há 50 anos, Kingsley e Ward estavam começando no negócio de pecuária leiteira familiar. Mas eles ansiavam por fazer algo diferente - eles queriam fazer música. Então, construíram um estúdio no sótão da casa da fazenda e começaram a gravar com os amigos. Animais foram retirados dos celeiros e os músicos foram transferidos para o quarto de hóspedes. Sem querer, eles lançaram o primeiro estúdio independente de gravação residencial do mundo: Rockfield.

A reputação de Rockfield se espalhou como um incêndio, rapidamente ganhando aclamação internacional como o lugar que as bandas queriam gravar. De Black Sabbath , Hawkwind e Queen, a Simple Minds, Iggy Pop e Robert Plant, e mais tarde Oasis, The Stone Roses, The Charlatans, Manic Street Preachers e Coldplay - uma lista inacreditável de artistas gravou lá ao longo das décadas.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=z1PXpjw0vuY