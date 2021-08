Rod lança single em parceria com rapper The Game

publicidade

Após o lançamento de "Quem Eu Sou", mais uma novidade chega às plataformas na voz do rapper Rod, integrante do grupo 3030. Dessa vez, em parceria com o rapper norte-americano The Game, o artista lançou o single “Tô Voando”, segunda faixa de seu álbum “Coisas que realmente importam”, que deve ser lançado em setembro.

Depois de os integrantes do grupo 3030 anunciarem carreira solo em paralelo ao conjunto, Rod tem mergulhado cada vez mais nas raízes do gênero que lhe abriu portas. Com mais de 10 anos de carreira, o artista está em uma nova fase e se prepara para lançar a sua terceira mixtape solo, resgatando as sonoridades dos anos 2000 que despertou a sua paixão pelo rap. Em julho, ele lançou a música “Quem Eu Sou”, em que recriou, no clipe, takes de vídeos icônicos de sua adolescência – como “Beautiful”, do Snoop Dogg, e “Superman”, do Eminem. A capa do single também foi uma referência ao álbum “The Documentary” do rapper The Game. A homenagem foi tão bem recebida pelo norte-americano que ele topou gravar uma parceria com o brasileiro. Em “Tô Voando”, Rod versa sobre a nova etapa da carreira.

Assista ao clipe