Rodrigo Amarante lança “Maré”, primeiro single e clipe de seu novo disco

“Maré” é baseada no provérbio espanhol: “a maré leva o que a vazante traz”. Na música isso vira uma reflexão sobre como o desejo, sonhos e pesadelos, moldam o destino, a graça e o terror disso. “Assim ela é uma espécie de reza utópica do não querer, ao mesmo tempo uma admissão da inevitabilidade do eterno sonhar. O vídeo não fala disso, pelo menos não diretamente. O vídeo é sobre ritual e intenção, o exercício de entrar em contato com esses sonhos e desejos através da brincadeira, do teatro, infantil nesse caso, o meu. Assim, dados os meus sonhos e pesadelos, o vídeo é sobre o trabalho de escrever, intenção e ritual, razão e intuição, magia. Digo magia porque há sempre algo de imprevisível na escrita, uma porta pra essas histórias que carrego, o meu drama”, descreve Amarante.

O músico completa que começou a elaborar o álbum querendo focar no ritmo e na melodia, abandonar progressões de acordes mais ricos e ser mais direto por um tempo, mais modal que tonal, mais seco. “Enquanto escrevia, percebi que havia um gatilho psicológico para mim naquela tentativa, uma sombra do menino de cabeça raspada que eu tive que ser, algo da ideia de que pra ser homem é preciso não fazer drama. Com isso, vi algo de rico, um coágulo de emoções guardado em mim querendo fazer manha. Eu então abracei as complicações que herdei e nomeei o disco aquilo que me foi dito que eu tinha que deixar de ser”, detalha.

O single faz parte do novo disco “Drama”, que será lançado no dia 16 de julho. Para 2022, Amarante está com agenda lotada, com shows confirmados em Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, França e Inglaterra.

Clipe: https://www.youtube.com/watch?v=MyV6cb2LlwQ&feature=youtu.be